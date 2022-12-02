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"Мой район. Обратная связь": реставрация кинотеатра "Баку" завершится в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": реставрация кинотеатра "Баку" завершится в 2023 году

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В столичном районе Аэропорт идут работы по реставрации бывшего кинотеатра "Баку". Он превратится в современный многофункциональный центр с остекленным фасадом.

Площадь здания увеличат почти в три раза: она составит 13 тысяч квадратных метров. Там разместят магазины, салоны, спортивный клуб и игровые зоны для детей.

Реставрацию завершат в 2023 году. Все работы проходят по масштабной программе реконструкции бывших кинотеатров.

Ранее привели в порядок территорию вокруг Амбулаторного пруда, который находится рядом с кинотеатром "Баку". В сквере сделали современные прогулочные зоны, детские и спортивные площадки и фонтаны.

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Сюжет: "Мой район"
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