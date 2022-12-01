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01 декабря, 18:05

Город

"Мой район. Обратная связь": реконструкция поликлиники на Ангарской улице в Москве

"Мой район. Обратная связь": реконструкция поликлиники на Ангарской улице в Москве

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В столичном районе Западное Дегунино завершилась комплексная реконструкция поликлиники на Ангарской улице. Здание построено более 50 лет назад. Теперь его практически полностью переделали: там заменили инженерные коммуникации, лифты, системы вентиляции, двери и окна.

Благодаря реконструкции удалось выделить помещения для новых кабинетов физиотерапии, массажа и лечебной физкультуры. В поликлинику закупили новейшее медицинское оборудование.

В соответствии с новым московским стандартом кабинеты врачей расположены так, чтобы не создавать очередей. На первом этаже находятся дежурные врачи, кабинеты сбора анализов и выдачи больничных – их посещают чаще. На втором этаже работают участковые терапевты, а на третьем – врачи узких специальностей.

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