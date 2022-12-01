"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории клинической больницы имени Юдина

В столичном районе Нагатино-Садовники завершилось благоустройство территории городской клинической больницы имени Юдина. Главной задачей было создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению.

В ходе работ убрали под землю воздушные кабельные линии и выполнили гидроизоляцию подземных переходов между корпусами. Территорию полностью оборудовали для маломобильных граждан, а также сделали комфортные дорожки, разбили газон, обустроили более 300 современных фонарей.

Для пациентов сделали уютные зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Кроме того, следующей весной на территории больницы появится мультисенсорный сад, предназначенный для отдыха и реабилитации пациентов.