"Мой район. Обратная связь": площадка с кубиком Рубика появилась на Ленинградском шоссе

Уникальная детская площадка появилась в районе домов № 29 и № 35 на Ленинградском шоссе. На ней специалисты установили гигантский двойной кубик Рубика. Его можно исследовать изнутри, а в конце пути скатиться с горки.

Также для детей сделали карусель-паутинку и веревочный комплекс. В 2022 году в столице появилось много игровых зон, только на территориях образовательных учреждений оборудовали более 740 таких площадок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.