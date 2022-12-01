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"Мой район. Обратная связь": площадка с кубиком Рубика появилась на Ленинградском шоссе

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Уникальная детская площадка появилась в районе домов № 29 и № 35 на Ленинградском шоссе. На ней специалисты установили гигантский двойной кубик Рубика. Его можно исследовать изнутри, а в конце пути скатиться с горки.

Также для детей сделали карусель-паутинку и веревочный комплекс. В 2022 году в столице появилось много игровых зон, только на территориях образовательных учреждений оборудовали более 740 таких площадок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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