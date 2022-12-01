"Мой район. Обратная связь": благоустройство сквера "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе

В Бабушкинском районе столицы в сквере "Знаки зодиака" обустроили мини-деревню хоббитов. Элементы детской площадки внешне напоминают домики жителей Средиземья из известной книги Толкина.

В сквере "Знаки зодиака" этой осенью завершилось масштабное благоустройство. Старый забор, который раньше окружал парк, убрали. Отреставрировали главную достопримечательность сквера – металлические фигуры знаков зодиака, их расставили в астрономическом порядке вдоль спиральной дорожки, которая символизирует Млечный путь.

Также обновили покрытие дорожек, сделали зону с тренажерами. Для детей обустроили песочную фабрику, конструкции для скалолазания, мини-тоннели. Построили игровой городок из башен с горками, которые соединяет панда-переход из сетки.