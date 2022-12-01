Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:20

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство сквера "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе

"Мой район. Обратная связь": благоустройство сквера "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

Медведь Диксон восстановился после операции на зубах

Новости часа: попытки форсирования Днепра со стороны ВСУ происходят раз в две недели

Москву начали активно готовить к Новому году

"Мой район. Навигатор": в столице начнется проект "Мой спортивный район" 1 декабря

"Мой район. Навигатор": строительство станции метро "Крымская" в Москве

"Мой район. Навигатор": первый дом по реновации в Таганском районе

"Мой район. Навигатор": строительство здания Национального космического центра в Москве

В Бабушкинском районе столицы в сквере "Знаки зодиака" обустроили мини-деревню хоббитов. Элементы детской площадки внешне напоминают домики жителей Средиземья из известной книги Толкина.

В сквере "Знаки зодиака" этой осенью завершилось масштабное благоустройство. Старый забор, который раньше окружал парк, убрали. Отреставрировали главную достопримечательность сквера – металлические фигуры знаков зодиака, их расставили в астрономическом порядке вдоль спиральной дорожки, которая символизирует Млечный путь.

Также обновили покрытие дорожек, сделали зону с тренажерами. Для детей обустроили песочную фабрику, конструкции для скалолазания, мини-тоннели. Построили игровой городок из башен с горками, которые соединяет панда-переход из сетки.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика