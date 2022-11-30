"Мой район. Обратная связь": капремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

В столичном районе Беговой проводят капремонт корпуса № 9 Боткинской больницы. Работы уже выполнены на 30%. Четырехэтажное кирпичное здание с подвалом построили в 1912 году. До начала ремонта часть конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, была необходима замена инженерных систем. Тем более, что этот корпус – объект культурного наследия.

На данный момент специалисты полностью завершили демонтаж, уже очистили стены от старой штукатурки, отремонтировали крышу, заменили плиты и перекрытия, также обновили фасад. Кроме того, они приступили к замене электро- и водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции. В корпусе планируют установить два лифта и сделать внутреннюю отделку помещений.