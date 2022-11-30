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Новости

30 ноября, 18:10

Город

"Мой район. Обратная связь": создание арт-объекта перед входом в спорткомплекс "Авангард"

"Мой район. Обратная связь": создание арт-объекта перед входом в спорткомплекс "Авангард"

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В столичном районе Перово проводят благоустройство территории стадиона 1954 года. Перед историческим входом в спорткомплекс "Авангард" установили уникальный арт-объект – это стела, которая подчеркивает основную стилистику всего спорткомплекса. Она состоит из четырех красных и белых металлических элементов высотой от пяти до 13 метров. Чтобы установить стелу на площади, потребовался подъемный кран мощностью 50 тонн.

Также колоннаду на входе украшают два мозаичных панно – юноши и девушки. Чертежей или набросков панно не сохранилось, но архитекторы нашли старые цветные фотографии с их изображением, по которым и была восстановлена мозаика. Работы выполнили в мастерской, затем панно привезли разместили на архитектурном ансамбле.

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Сюжет: "Мой район"
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