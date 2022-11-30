"Мой район. Обратная связь": создание арт-объекта перед входом в спорткомплекс "Авангард"

В столичном районе Перово проводят благоустройство территории стадиона 1954 года. Перед историческим входом в спорткомплекс "Авангард" установили уникальный арт-объект – это стела, которая подчеркивает основную стилистику всего спорткомплекса. Она состоит из четырех красных и белых металлических элементов высотой от пяти до 13 метров. Чтобы установить стелу на площади, потребовался подъемный кран мощностью 50 тонн.

Также колоннаду на входе украшают два мозаичных панно – юноши и девушки. Чертежей или набросков панно не сохранилось, но архитекторы нашли старые цветные фотографии с их изображением, по которым и была восстановлена мозаика. Работы выполнили в мастерской, затем панно привезли разместили на архитектурном ансамбле.