"Мой район. Обратная связь": центр "Место встречи Бирюсинка" сдали в эксплуатацию

В столичном районе Бирюлево Западное сдан в эксплуатацию многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка". Раньше там располагался одноименный кинотеатр. Здание находится на Булатниковской улице.

Устаревшую трехэтажную постройку частично разобрали и расширили, теперь площадь центра составляет семь тысяч квадратных метров. Строители обновили все коммуникации, перекрытия, достроили четвертый этаж и создали подземный уровень, там разместится супермаркет.

Также в центре будут фитнес-клуб, магазины и кафе, обустроено комфортное перемещение для людей с ограниченными возможностями. Фасад украшает 3D-модель исторической вывески советской эпохи "Бирюсинка". Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.