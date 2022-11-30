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"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции "Нижегородская" БКЛ

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции "Нижегородская" БКЛ

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Завершилось благоустройство территории возле станции "Нижегородская" Большой кольцевой линии. Работы прошли на участке дублера Рязанского проспекта и в первом Карачаровском проезде. Общая площадь превышает два гектара.

Там сделали удобные пешеходные маршруты до метро, привели в порядок тротуары и заменили покрытие, организовали удобные спуски с тротуаров. Под землю убрали воздушные линии, устроили дополнительную ливневую канализацию. Для автомобилистов организовали парковку площадью более четырех тысяч квадратных метров, а для пассажиров общественного транспорта установили современные остановочные павильоны.

На благоустроенной территории высадили деревья и разбили газон.

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Сюжет: "Мой район"
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