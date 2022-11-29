29 ноября, 18:20Город
"Мой район. Обратная связь": фитнес-площадка на территории спорткомплекса "Авангард"
На территории спортивного комплекса "Авангард" специалисты организовали фитнес-площадку для людей старшего возраста. Она расположена на границе с Измайловским парком. Площадь объекта – почти девятьсот квадратных метров.
Покрытие площадки сделали из гальки. Мелкие натуральные камешки не портятся от перепадов температур, им не страшны солнечные лучи, осадки и сильный ветер. Площадку оборудовали современными тренажерами, которые подобрали с учетом рекомендаций врачей.
Программа: Мой район. Обратная связь