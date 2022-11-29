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Новости

29 ноября, 18:20

Город

"Мой район. Обратная связь": фитнес-площадка на территории спорткомплекса "Авангард"

"Мой район. Обратная связь": фитнес-площадка на территории спорткомплекса "Авангард"

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На территории спортивного комплекса "Авангард" специалисты организовали фитнес-площадку для людей старшего возраста. Она расположена на границе с Измайловским парком. Площадь объекта – почти девятьсот квадратных метров.

Покрытие площадки сделали из гальки. Мелкие натуральные камешки не портятся от перепадов температур, им не страшны солнечные лучи, осадки и сильный ветер. Площадку оборудовали современными тренажерами, которые подобрали с учетом рекомендаций врачей.

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Сюжет: "Мой район"
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