"Мой район. Обратная связь": фитнес-площадка на территории спорткомплекса "Авангард"

На территории спортивного комплекса "Авангард" специалисты организовали фитнес-площадку для людей старшего возраста. Она расположена на границе с Измайловским парком. Площадь объекта – почти девятьсот квадратных метров.

Покрытие площадки сделали из гальки. Мелкие натуральные камешки не портятся от перепадов температур, им не страшны солнечные лучи, осадки и сильный ветер. Площадку оборудовали современными тренажерами, которые подобрали с учетом рекомендаций врачей.