"Мой район. Обратная связь": каток открылся в Новослободском парке в Москве

В Новослободском парке, который расположен в Тверском районе, открылся каток. Его площадь составляет полторы тысячи квадратных метров. На ледовой площадке жители и гости столицы смогут не только кататься на коньках, но и играть в хоккей.

Для комфорта отдыхающих рядом оборудованы теплые раздевалки, пункт проката коньков и многое другое. Кроме того, оборудование, которое обслуживает каток, позволяет заливать площадку таким образом, что лед получается очень ровным.