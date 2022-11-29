Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:55

Город

"Мой район. Обратная связь": более 270 деревьев высадили на набережной Марка Шагала

"Мой район. Обратная связь": более 270 деревьев высадили на набережной Марка Шагала

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Дорожного пруда началась в Южном Чертанове

"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 120 километров

Гостям и жителям столицы рассказали о расписании ГУМ-Катка

"Утро": затор образовался от Планерной улицы до пересечения с Алешкинским проездом

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Минтранс РФ попросил власти регионов сократить количество стоянок вдоль дорог

Девять новых выделенных полос организовали в Москве

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

Благоустройство в Даниловском районе ЮАО столицы продолжается. На набережной Марка Шагала специалисты высадили более 270 деревьев и почти полторы тысячи кустарников. Все растения были подобраны таким образом, чтобы территория вдоль Москвы-реки выглядела привлекательно не только летом, но и зимой.

Специалисты организовали беговую и велодорожки. Также строители выложили тротуар и пешеходные дорожки гранитной плиткой: она заняла 13 тысяч квадратных метров.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика