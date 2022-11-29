"Мой район. Обратная связь": реконструкция Дорожного пруда началась в Южном Чертанове

В Южном Чертанове, в Покровском парке, началась реконструкция каскада Дорожного пруда. Его площадь – почти два гектара.

Каскад объединяет четыре водоема, которые приводили в порядок около тринадцати лет назад. За это время на дне накопилось порядка шести тысяч кубометров иловых отложений.

После очистки водоема береговую полосу укрепят щебнем и галькой. Кроме того, высадят более 30 тысяч растений. Это создаст благоприятные условия для птиц и рыб.