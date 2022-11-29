Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:30

Город

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Дорожного пруда началась в Южном Чертанове

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Дорожного пруда началась в Южном Чертанове

"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 120 километров

Гостям и жителям столицы рассказали о расписании ГУМ-Катка

"Утро": затор образовался от Планерной улицы до пересечения с Алешкинским проездом

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Минтранс РФ попросил власти регионов сократить количество стоянок вдоль дорог

Девять новых выделенных полос организовали в Москве

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

В Южном Чертанове, в Покровском парке, началась реконструкция каскада Дорожного пруда. Его площадь – почти два гектара.

Каскад объединяет четыре водоема, которые приводили в порядок около тринадцати лет назад. За это время на дне накопилось порядка шести тысяч кубометров иловых отложений.

После очистки водоема береговую полосу укрепят щебнем и галькой. Кроме того, высадят более 30 тысяч растений. Это создаст благоприятные условия для птиц и рыб.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика