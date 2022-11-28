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28 ноября, 18:00

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"Мой район. Обратная связь": скульптурная композиция появилась в сквере в районе Бибирево

"Мой район. Обратная связь": скульптурная композиция появилась в сквере в районе Бибирево

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В столичном районе Бибирево в сквере вдоль улиц Мелиховской и Белозерской появилась скульптурная композиция – молодой человек протягивает розу девушке на скамейке. Арт-объект назвали "Первое свидание".

По программе "Мой район" в сквере также установили удобные скамейки. Для детей организовали несколько игровых площадок и большие круглые качели. В распоряжении спортсменов теперь есть уличные тренажеры и новая беговая дорожка, а владельцы домашних животных могут выгуливать и дрессировать собак на специальной площадке.

Кроме того, в сквере обновили систему освещения и установили камеры видеонаблюдения. В ближайшее время на территории появится смотровая площадка с видом на реку Самотеку и Алтуфьевский заказник.

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Сюжет: "Мой район"
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