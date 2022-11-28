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28 ноября, 17:30

Город

"Мой район. Обратная связь": набережную канала имени Москвы благоустроили в Левобережном

"Мой район. Обратная связь": набережную канала имени Москвы благоустроили в Левобережном

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В столичном районе Левобережный благоустроили набережную канала имени Москвы. Там появились удобные дорожки и тропинки. Для детей организовали игровую площадку. Рядом появился спортивный кластер, там можно сразиться в пляжный футбол, волейбол и настольный теннис.

Вдоль всей набережной обустроили пикниковые точки – всего их восемь, а еще построили амфитеатр, в котором будут проходить праздничные мероприятия. Наблюдать за проплывающими по реке кораблями можно со смотровой площадки, на ней установили качели.

Всю территорию набережной дополнительно озеленили: высадили десятки деревьев и кустарников, а также разбили сотни квадратных метров цветников.

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Сюжет: "Мой район"
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