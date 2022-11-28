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"Мой район. Обратная связь": открытие нового рекреационного центра "Парадный вход в лес"

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На окраине природно-исторического парка "Битцевский лес" создали новую зону отдыха. Рекреационный центр "Парадный вход в лес" расположен со стороны станций метро "Новоясеневская" и "Битцевский парк".

В центре построили две универсальные площадки для игры в баскетбол и волейбол, теннисные корты. Еще там обустроили пространство для игры в пинг-понг, поставили тренажеры для различных групп мышц, сделали зону со спортивным воркаут-комплексом. Также на территории появились павильоны проката, туалет, кафе и парковка.

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Сюжет: "Мой район"
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