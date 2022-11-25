"Мой район. Обратная связь": крайние левые полосы обновили в Новокутузовском тоннеле

В Западном административном округе столицы продолжается второй этап капитального ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса. На первом этапе уже обновили крайние левые полосы в центральном тоннеле.

На данный момент приводят в порядок крайние правые полосы, а также прилегающие въездные и выездные тоннели. Специалисты монтируют инженерные коммуникации, обновляют облицовку, ремонтируют деформационные швы и устанавливают светильники. Также планируют привести в порядок системы пожаротушения, электроснабжения, вентиляции, и восстановить целостность стен и потолков тоннелей. В финале проведут укладку асфальта.