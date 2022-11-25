"Мой район. Обратная связь": реконструкция автомобильного путепровода в Пресненском районе

В Пресненском районе Москвы реконструировали автомобильный путепровод. Он находится рядом с пересечением МЦК со Шмидтовским проездом.

Это часть крупного транспортно-пересадочного узла "Шелепиха". Кроме автомобильных дорог в ТПУ входит одноименная станция БКЛ и платформа МЦК. Поблизости идет активное строительство жилых кварталов.

Длина путепровода – около 50 метров, ширина – 12 метров. Также в порядок привели прилегающие улицы, установили новые фонари и озеленили территорию.