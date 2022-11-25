25 ноября, 17:45Город
"Мой район. Обратная связь": реконструкция автомобильного путепровода в Пресненском районе
В Пресненском районе Москвы реконструировали автомобильный путепровод. Он находится рядом с пересечением МЦК со Шмидтовским проездом.
Это часть крупного транспортно-пересадочного узла "Шелепиха". Кроме автомобильных дорог в ТПУ входит одноименная станция БКЛ и платформа МЦК. Поблизости идет активное строительство жилых кварталов.
Длина путепровода – около 50 метров, ширина – 12 метров. Также в порядок привели прилегающие улицы, установили новые фонари и озеленили территорию.
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