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"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство Конюшковской улицы в Москве

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство Конюшковской улицы в Москве

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В Пресненском районе Москвы завершилось благоустройство Конюшковской улицы. Специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии и организовали дополнительные водосточные сети – это позволит избежать подтоплений.

Тротуары сделали шире и замостили гранитной плиткой. От дороги их отделили бордюрным камнем. Кроме того, заменили асфальт на проезжей части и нанесли дорожную разметку. Для автомобилистов обустроили парковочные карманы, а для пассажиров общественного транспорта – три современных остановочных павильона. Улицу теперь освещают 56 современных фонарей.

Не забыли и про озеленение – там разбили почти семь тысяч квадратных метров газона, а поздней осенью высадят около 60 деревьев и 40 кустарников.

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Сюжет: "Мой район"
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