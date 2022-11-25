"Мой район. Обратная связь": новый парк появился в ТиНАО

В ТиНАО в поселении Роговское появился новый парк. Его организовали на месте пустыря между рекой Черничкой и улицей Школьной.

Для детей в зоне отдыха установили три игровые площадки с травмобезопасным резиновым покрытием. Для любителей активного отдыха проложили велодорожки, а также обустроили поле для мини-футбола, рампу для скейтбординга и воркаут-площадку. По периметру установили качели и беседки с удобными лавочками.

Следуя пожеланиям местных жителей, в парке организовали пикниковую зону с мангалами с беседками. Близлежащую территорию также благоустроили. Кроме того, там привели в порядок береговую линию речки и спуски к родникам, высадили декоративные кустарники и разбили газон. В вечернее время парк освещают фонари с энергоэффективными лампами.