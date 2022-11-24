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24 ноября, 18:00

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"Мой район. Обратная связь": создание общественного центра "Место встречи Киргизия"

"Мой район. Обратная связь": создание общественного центра "Место встречи Киргизия"

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В столичном районе Новогиреево на Зеленом проспекте ввели в эксплуатацию общественный центр "Место встречи Киргизия". Он появился после реконструкции одного из крупнейших столичных кинотеатров.

Площадь здания увеличилась почти до 28 тысяч квадратных метров. Бывший кинотеатр "Киргизия" оснастили системами видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения о чрезвычайных ситуациях.

В новом общественном центре откроется кинокомплекс с шестью залами, которые оборудованы современными экранами. Также там появятся торговые галереи, зоны отдыха, фудкорт и кофейни. Для посетителей построили подземную парковку. В теплое время года на крыше планируют обустроить зеленую террасу с шезлонгами.

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Сюжет: "Мой район"
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