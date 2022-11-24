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24 ноября, 17:10

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"Мой район. Обратная связь": сезонная высадка деревьев в ЮЗАО

"Мой район. Обратная связь": сезонная высадка деревьев в ЮЗАО

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В Гагаринском районе Москвы началась традиционная сезонная высадка деревьев. Например, около дома № 50 на Ленинском проспекте теперь будет расти черемуха. Деревья появятся и на других улицах и магистралях столицы.

Среди них – Каширское, Волоколамское, Щелковское, Аминьевское шоссе. Озеленят также улицы Беломорскую, 800-летия Москвы, Наметкина, Лобачевского, Обручева, Олонецкую и Березовую аллею.

Всего в этом сезоне специалисты на столичных улицах высадят около семи тысяч саженцев.

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Сюжет: "Мой район"
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