"Мой район. Обратная связь": открытие нового рекреационного центра в Москве

На окраине природно-исторического парка "Битцевский лес" создали новую зону отдыха. Рекреационный центр "Парадный вход в лес" расположен со стороны станций метро "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Все работы прошли по программе сохранения и восстановления территории парка.

В центре построили две универсальные площадки для игры в баскетбол и волейбол, теннисные корты, также обустроили пространство для игры в пинг-понг, поставили тренажеры для различных групп мышц. Кроме того, там появилась зона со спортивным воркаут-комплексом, где есть скамья для пресса, лестница, турники, брусья и канат.