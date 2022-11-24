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"Мой район. Обратная связь": открытие нового рекреационного центра в Москве

"Мой район. Обратная связь": открытие нового рекреационного центра в Москве

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На окраине природно-исторического парка "Битцевский лес" создали новую зону отдыха. Рекреационный центр "Парадный вход в лес" расположен со стороны станций метро "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Все работы прошли по программе сохранения и восстановления территории парка.

В центре построили две универсальные площадки для игры в баскетбол и волейбол, теннисные корты, также обустроили пространство для игры в пинг-понг, поставили тренажеры для различных групп мышц. Кроме того, там появилась зона со спортивным воркаут-комплексом, где есть скамья для пресса, лестница, турники, брусья и канат.

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Сюжет: "Мой район"
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