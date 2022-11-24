"Мой район. Обратная связь": экологическая реабилитация Сухого и Малого прудов в Москве

В парке "Кусково" завершилась экологическая реабилитация Сухого и Малого прудов. В первую очередь водоемы очистили от ила, из прудов также извлекли покрышки, бутылки, металлический и железобетонный лом и другой бытовой мусор.

Кроме того, специалисты углубили дно, в грунт уложили специальную мембрану, а берега прудов укрепили. Еще на одном из берегов Сухого пруда обустроили зону отдыха.