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"Мой район. Обратная связь": экологическая реабилитация Сухого и Малого прудов в Москве

"Мой район. Обратная связь": экологическая реабилитация Сухого и Малого прудов в Москве

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В парке "Кусково" завершилась экологическая реабилитация Сухого и Малого прудов. В первую очередь водоемы очистили от ила, из прудов также извлекли покрышки, бутылки, металлический и железобетонный лом и другой бытовой мусор.

Кроме того, специалисты углубили дно, в грунт уложили специальную мембрану, а берега прудов укрепили. Еще на одном из берегов Сухого пруда обустроили зону отдыха.

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Сюжет: "Мой район"
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