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23 ноября, 17:45

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"Мой район. Обратная связь": спортивная зона появилась в Конькове

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В Конькове вдоль Большого и Малого прудов после благоустройства появилась спортивная зона. Все тренажеры стоят под навесами, поэтому погода для занятий не станет помехой.

На площадке, помимо силовых тренировок, можно играть в пинг-понг или отрабатывать навыки боксирования. Еще вдоль прудов появились качели и комфортные шезлонги. Установили 700 уличных светильников и провели дополнительное озеленение, высадили почти 44 тысячи кустарников.

Все пожелания жителей включили в городской проект "Мой район". Всего в рамках проекта в порядок привели территорию площадью почти 25 гектаров.

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Сюжет: "Мой район"
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