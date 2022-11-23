"Мой район. Обратная связь": спортивная зона появилась в Конькове

В Конькове вдоль Большого и Малого прудов после благоустройства появилась спортивная зона. Все тренажеры стоят под навесами, поэтому погода для занятий не станет помехой.

На площадке, помимо силовых тренировок, можно играть в пинг-понг или отрабатывать навыки боксирования. Еще вдоль прудов появились качели и комфортные шезлонги. Установили 700 уличных светильников и провели дополнительное озеленение, высадили почти 44 тысячи кустарников.

Все пожелания жителей включили в городской проект "Мой район". Всего в рамках проекта в порядок привели территорию площадью почти 25 гектаров.