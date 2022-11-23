"Мой район. Обратная связь": благоустройство бульвара Яна Райниса завершили в Москве

В Северо-Западном административном округе Москвы завершили благоустройство бульвара Яна Райниса. На первом этапе в порядок привели территорию возле станции метро "Сходненская". Там оборудовали современный остановочный павильон, организовали цветники, установили большие часы.

На бульваре заменили лавочки и установили парковые качели. Там появились современные детские и спортивные площадки. Некоторые оборудовали тренажерами и фитнес-станциями. Обновленный бульвар теперь освещают яркие, современные фонари.