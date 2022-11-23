"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство площади перед центром "Моссовет"

В Восточном административном округе столицы благоустроена площадь перед культурным центром "Моссовет". Ежедневно сотни горожан проходят через него к остановкам автобусов и метро.

Пешеходную зону сделали более удобной, положили плитку. На месте старых скамеек специалисты установили тумбы с теплым деревянным покрытием и несколько качелей.

Капитальный ремонт идет и в самом центре "Моссовет". Там обустраивают современный зрительный зал-трансформер, шахматный клуб, читальный зал и помещения для занятий спортом. Всего с 2010 года в Преображенском районе привели в порядок более двухсот дворов.