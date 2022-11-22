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Новости

22 ноября, 18:15

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство 12-го микрорайона в Люблине

"Мой район. Обратная связь": благоустройство 12-го микрорайона в Люблине

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В столичном районе Люблино завершилось комплексное благоустройство 12-го микрорайона. Квартал находится в границах улиц Верхние Поля, Краснодарская, Перерва и Марьинский парк.

На пересечении районов Люблино и Марьино создали пешеходную сеть и привели в порядок восемь дворовых территорий. Там высадили клены, дубы, сосны, пихты и кустарники. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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