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22 ноября, 16:00

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"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Некрасовка

"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Некрасовка

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В столичном районе Некрасовка около одноименной станции метро завершилось благоустройство. В порядок привели территории рядом со строящимися торговым центром, транспортно-пересадочным узлом и сквером.

На первом этапе под землю убрали воздушные кабельные линии. Затем обновили тротуары, обустроили удобные пешеходные маршруты, там поставили лавочки, а также заменили асфальт на проезжей части. Освещают пространство более 30 фонарей и уличных торшеров. На наземных пешеходных переходах установили четыре опоры контрастного освещения. В темное время суток они создают на дороге "зебру" и человека на ней заметнее.

Кроме того, там, где необходимо, разбили газон. Ранее на прилегающих к станции метро "Некрасовка" территориях высадили более 850 деревьев.

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Сюжет: "Мой район"
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