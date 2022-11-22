"Мой район. Обратная связь": благоустройство улиц рядом с Павелецким вокзалом в Москве

В Даниловском районе столицы на территориях, прилегающих к Павелецкому вокзалу, завершились основные работы по благоустройству. В порядок привели расположенные рядом Дубининскую, Кожевническую, Новокузнецкую улицы и улицу Даниловский вал.

Кабельные линии перенесли под землю, а чтобы исключить подтопления, проложили дополнительную водосточную сеть. Тротуары, где это возможно, сделали шире. Старый асфальт заменили на покрытие из гранитной плитки. Для автомобилистов обустроили удобные парковочные карманы, а для пассажиров общественного транспорта – 30 остановочных павильонов.

Также на улицах около Павелецкого вокзала установили почти 300 фонарей и провели дополнительное озеленение. Там разбили почти 46 тысяч квавдратных метров газона. В ближайшее время высадят деревья и кустарники.