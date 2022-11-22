Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:25

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство улиц рядом с Павелецким вокзалом в Москве

"Мой район. Обратная связь": благоустройство улиц рядом с Павелецким вокзалом в Москве

"Мой район. Обратная связь": благоустройство дворов в жилом квартале на улице Чичерина

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов

"Утро": столичный трафик оценили в 4 балла

Еще семь участков трамвайных путей оградят в Москве от проезжей части

Кластер зимних видов спорта готовят к запуску на Воробьевых горах

Москвичам рассказали, когда откроется каток на Красной площади

Новости часа: число жертв землетрясения в Индонезии достигло 162

Спортивный парк "Волен" и горнолыжный клуб Леонида Тягачева заработают с 25 ноября

"Познавательный фильм": Москва. Выше некуда

В Даниловском районе столицы на территориях, прилегающих к Павелецкому вокзалу, завершились основные работы по благоустройству. В порядок привели расположенные рядом Дубининскую, Кожевническую, Новокузнецкую улицы и улицу Даниловский вал.

Кабельные линии перенесли под землю, а чтобы исключить подтопления, проложили дополнительную водосточную сеть. Тротуары, где это возможно, сделали шире. Старый асфальт заменили на покрытие из гранитной плитки. Для автомобилистов обустроили удобные парковочные карманы, а для пассажиров общественного транспорта – 30 остановочных павильонов.

Также на улицах около Павелецкого вокзала установили почти 300 фонарей и провели дополнительное озеленение. Там разбили почти 46 тысяч квавдратных метров газона. В ближайшее время высадят деревья и кустарники.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика