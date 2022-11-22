"Мой район. Обратная связь": благоустройство дворов в жилом квартале на улице Чичерина

В Бабушкинском районе Москвы благоустроили дворы в жилом квартале на улице Чичерина. Работы прошли по программе "Мой район".

Специалисты обновили дворовые проезды, проложили новую для жителей тропиночную сеть, также обустроили пять новых детских площадок. Они оснащены городками, песочницами, качелями и другими игровыми снарядами. Во дворах сделали пространство с тренажерами, поле для мини-футбола, а зимой там обсутроят каток с естественным льдом. В некоторых уголках сохранили прежнюю стилистику дворов.

Кроме того, в Бабушкинском районе привели в порядок сквер "Знаки зодиака". Там отреставрировали главную достопримечательность – 12 металлических скульптур знаков зодиака.