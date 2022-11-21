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"Мой район. Обратная связь": благоустройство завершилось на Ленинском проспекте

"Мой район. Обратная связь": благоустройство завершилось на Ленинском проспекте

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Завершилось комплексное благоустройство участка от проезда Апакова до Университетского проспекта. Главная задача, которая стояла перед специалистами, – сделать территорию более комфортной для местных жителей и туристов, сохранив при этом основную транзитную функцию Ленинского проспекта.

В ходе благоустройства специалисты расширили пешеходные зоны, убрали воздушные кабели под землю, нанесли новую дорожную разметку. Также они обновили скверы на улице Академика Петровского, Академика Зелинского и пространство перед универмагом "Москва", привели в порядок детские и спортивные площадки.

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