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"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроят улицы возле "Электрозаводской"

"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроят улицы возле "Электрозаводской"

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В Басманном районе столицы проходит благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии "Электрозаводская". Идет второй этап, работы выполнены на 95%.

Специалисты приводят в порядок Малую Семеновскую улицу, Барабанный и Медовый переулки. Уже поставили новые фонари и уличные торшеры.

Специалисты заменяют асфальтовое покрытие тротуаров. Для автомобилистов обустроят удобные парковочные карманы. Территорию озеленят, разобьют 12 тысяч квадратных метров газона.

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