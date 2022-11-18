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"Мой район. Обратная связь": новые остановочные павильоны появились на Конюшковской улице

"Мой район. Обратная связь": новые остановочные павильоны появились на Конюшковской улице

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В Пресненском районе завершились работы по благоустройству Конюшковской улицы. Под землю убрали кабельные линии и обновили водосточной сети. Тротуары сделали шире и замостили гранитной плиткой.

На улице появились новые остановочные павильоны, где можно зарядить гаджеты, и пешеходный переход со светофором. Для автомобилистов обустроили парковочные карманы. Кроме того, на Конюшковской улице установили 60 фонарей и уличных торшеров. Их оборудовали экономичными светодиодными лампами.

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Сюжет: "Мой район"
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