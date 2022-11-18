Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:35

Город

"Мой район. Обратная связь": пять дворовых территорий благоустроили в Зеленограде

"Мой район. Обратная связь": пять дворовых территорий благоустроили в Зеленограде

"Мой район. Обратная связь": профессиональный теннисный корт появился в Таганском районе

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории школы № 1034

"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроят станцию "Внуково"

Новости часа: Турция потребовала арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле

На Воробьевых горах организовали подготовку кластера по зимним видам спорта

Столичные коммунальные службы продолжили работать в усиленном режиме

Новая разноуровневая разворотная петля появится на А-105 в конце 2022 года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга, 17 ноября

Новости часа: ЦБ РФ будет взимать комиссию за трансграничные переводы в рамках СБП

В Зеленограде, в районе Крюково, благоустроили пять дворовых территорий. В рамках благоустройства были выполнены работы по обустройству детских спортивных площадок с заменой малых архитектурных форм.

Во дворах обустроили площадки для игры в футбол, баскетбол, поставили теннисные столы и тренажеры. Установили противопарковочные столбики. Все работы прошли по программе "Мой район".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика