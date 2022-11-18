"Мой район. Обратная связь": пять дворовых территорий благоустроили в Зеленограде

В Зеленограде, в районе Крюково, благоустроили пять дворовых территорий. В рамках благоустройства были выполнены работы по обустройству детских спортивных площадок с заменой малых архитектурных форм.

Во дворах обустроили площадки для игры в футбол, баскетбол, поставили теннисные столы и тренажеры. Установили противопарковочные столбики. Все работы прошли по программе "Мой район".