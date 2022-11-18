Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Спорт

"Мой район. Обратная связь": профессиональный теннисный корт появился в Таганском районе

"Мой район. Обратная связь": профессиональный теннисный корт появился в Таганском районе

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В Таганском районе Москвы появился профессиональный теннисный корт. По просьбе местных жителей его оборудовали на Нижегородской улице, во дворе жилого дома № 13А.

Сыграть партию на новом корте может любой желающий, причем совершенно бесплатно. Для этого необходимо связаться с дежурным куратором и занять свободный временной слот в расписании. Вся нужная информация размещена на стенде у входа на площадку.

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Сюжет: "Мой район"
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