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"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории школы № 1034

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории школы № 1034

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Завершилось благоустройство территории школы № 1034 на Братеевской улице. Специалисты привели в порядок газон, сделали беговые дорожки с резиновым покрытием. А еще поставили батуты и лавочки. Также специалисты выполнили работы по замене асфальта, обновили покрытия стадиона, прыжковую яму.

Кроме того, во дворе поставили новую удобную лестницу для прохода на территорию школы. Все работы прошли по программе "Мой район".

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