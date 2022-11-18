"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроят станцию "Внуково"

В районе Внуково идет благоустройство у одноименной станции метро. Специалисты приводят в порядок привокзальную площадь, а также Центральную, 1-ю и 2-ю Рейсовые улицы.

Главная задача проекта – сделать пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой максимально удобными. Для этого оборудуют три остановочных павильона и паркинг, в том числе для такси. Кроме того, там обновят асфальт на проезжей части и заменят покрытие тротуаров.

Возле станции метро "Внуково" проведут озеленение: высадят около 60 деревьев и 100 кустарников, а также разобьют газоны. Работы продлятся до конца 2023 года.