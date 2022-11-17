"Мой район. Обратная связь": в Северном Медведкове завершили благоустройство пруда

В Северном Медведкове завершили благоустройство пруда. Работы организовали в рамках программы "Мой район".

Площадь Медведковского пруда составляет около 0,5 гектара. Приводить в порядок его начали в сентябре 2021 года.

В ходе благоустройства специалисты отремонтировали системы, которые регулируют подачу воды в пруд. Также была отремонтирована береговая полоса и оборудованы пологие выходы из водоема для водоплавающих птиц. На финальном этапе в разных частях пруда высадили растения, включая те, которые относятся к редким видам.

