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17 ноября, 18:05

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"Мой район. Обратная связь": в Северном Медведкове завершили благоустройство пруда

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В Северном Медведкове завершили благоустройство пруда. Работы организовали в рамках программы "Мой район".

Площадь Медведковского пруда составляет около 0,5 гектара. Приводить в порядок его начали в сентябре 2021 года.

В ходе благоустройства специалисты отремонтировали системы, которые регулируют подачу воды в пруд. Также была отремонтирована береговая полоса и оборудованы пологие выходы из водоема для водоплавающих птиц. На финальном этапе в разных частях пруда высадили растения, включая те, которые относятся к редким видам.

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Сюжет: "Мой район"
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