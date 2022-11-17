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17 ноября, 17:45

Город

"Мой район. Обратная связь": в переулках ЦАО высадят 40 деревьев и более 2 тыс кустарников

"Мой район. Обратная связь": в переулках ЦАО высадят 40 деревьев и более 2 тыс кустарников

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В переулках Центрального административного округа Москвы высадят 40 деревьев и более двух тысяч кустарников. В округе ведется благоустройство по программе "Мой район".

До этого специалисты замостили более 15 тысяч квадратных метров тротуаров гранитной плиткой, а также обновили 9 тысяч квадратных метров газона.

В ближайшее время в ЦАО подключат фонари и установят скамейки. По проекту также привели в порядок 2 сквера: имени Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича.

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Сюжет: "Мой район"
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