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17 ноября, 17:15

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"Мой район. Обратная связь": более 170 фонарей установили в Красносельском районе

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Более 170 фонарей и уличных торшеров установили в Красносельском районе Центрального административного округа Москвы. Работы по благоустройству провели в рамках программы "Мой район".

Помимо этого, для пассажиров общественного транспорта оборудовали 5 остановочных павильонов. Также специалисты смонтировали контактную сеть для трамваев, убрали под землю кабельные линии, обустроили дополнительные водостоки и колодцы.

Дополнительно в ходе мероприятий по благоустройству разбили почти 10 тысяч квадратных метров газона и высадили кустарники.

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Сюжет: "Мой район"
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