"Мой район. Обратная связь": более 170 фонарей установили в Красносельском районе

Более 170 фонарей и уличных торшеров установили в Красносельском районе Центрального административного округа Москвы. Работы по благоустройству провели в рамках программы "Мой район".

Помимо этого, для пассажиров общественного транспорта оборудовали 5 остановочных павильонов. Также специалисты смонтировали контактную сеть для трамваев, убрали под землю кабельные линии, обустроили дополнительные водостоки и колодцы.

Дополнительно в ходе мероприятий по благоустройству разбили почти 10 тысяч квадратных метров газона и высадили кустарники.

