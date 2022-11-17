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"Мой район. Обратная связь": специалисты завершили благоустройство Калитниковского пруда

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В Таганском районе благоустроили пруд, которому более 100 лет. За последние годы водоем обмелел и зарос водорослями. Работы по его благоустройству длились десять месяцев.

За это специалисты полностью очистили пруд от ила и заново сформировали дно. Кроме того, для удобного выхода на берег водоплавающих птиц и комфортного отдыха посетителей у воды построили новый откосный берег. Вокруг благоустроенного водоема организовали детские игровые и спортивные зоны, так же там появились смотровая площадка и амфитеатр.

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Сюжет: "Мой район"
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