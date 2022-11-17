"Мой район. Обратная связь": специалисты завершили благоустройство Калитниковского пруда

В Таганском районе благоустроили пруд, которому более 100 лет. За последние годы водоем обмелел и зарос водорослями. Работы по его благоустройству длились десять месяцев.

За это специалисты полностью очистили пруд от ила и заново сформировали дно. Кроме того, для удобного выхода на берег водоплавающих птиц и комфортного отдыха посетителей у воды построили новый откосный берег. Вокруг благоустроенного водоема организовали детские игровые и спортивные зоны, так же там появились смотровая площадка и амфитеатр.