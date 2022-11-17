"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство 12-го микрорайона в Люблине

Завершилось комплексное благоустройство 12-го микрорайона в Люблине. Квартал находится в границах Краснодарской улицы и Марьинского парка.

В жилых домах проживают более восьми тысяч горожан. На пересечении районов Люблино и Марьино специалисты создали комфортную пешеходную сеть и привели в порядок восемь дворовых территорий. Также они обновили покрытие дорожек и расширили игровые зоны.