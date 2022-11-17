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"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство 12-го микрорайона в Люблине

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство 12-го микрорайона в Люблине

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Завершилось комплексное благоустройство 12-го микрорайона в Люблине. Квартал находится в границах Краснодарской улицы и Марьинского парка.

В жилых домах проживают более восьми тысяч горожан. На пересечении районов Люблино и Марьино специалисты создали комфортную пешеходную сеть и привели в порядок восемь дворовых территорий. Также они обновили покрытие дорожек и расширили игровые зоны.

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Сюжет: "Мой район"
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