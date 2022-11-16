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"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроили улицу Лужники

"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроили улицу Лужники

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В Хамовниках специалисты привели в порядок улицу Лужники и территорию у Международного центра самбо и центра бокса. Там появились места для отдыха и занятий спортом.

Специалисты заменили 90 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части, расширили тротуары, проложили беговые дорожки и отдельные полосы для велосипедистов. Еще сделали остановки с зарядными устройствами и беспроводной связью, оборудовали пандусы и полностью обновили освещение.

Улицу Лужники дополнительно озеленили, разбили газон, высадили деревья и кустарники. Всего в Хамовниках с 2010 года благоустроили 18 основных улиц района и семь скверов.

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Сюжет: "Мой район"
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