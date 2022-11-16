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"Мой район. Обратная связь": фитнес-площадку организовали в комплексе "Авангард"

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В Перове, на территории спортивного комплекса "Авангард", организовали фитнес-площадку для людей старшего возраста. Она расположена на границе с Измайловским парком. Площадь объекта составляет почти 900 квадратных метров.

Покрытие площадки решили сделать из гальки. Мелкие натуральные камешки не портятся от перепадов температур, им не страшны солнечные лучи, осадки и сильный ветер. Кроме того, там появилась песчаная зона для игры в петанк и пять столиков с шахматными досками.

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