"Мой район. Обратная связь": в Филях завершился этап благоустройства детского парка

В Филях завершился этап благоустройства детского парка. Работы, которые велись по программе "Мой район", были заранее согласованы с местными жителями.

Специалисты привели в порядок дорожки и обновили инфраструктуру. В парке появились новые зоны для занятий спортом с тренажерами, а также детские игровые площадки.

Кроме того, в парке проложили велодорожку и обновили футбольное поле. Сделали удобные трибуны для зрителей. В зимнее время года на площадке зальют каток для горожан.

