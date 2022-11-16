Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:00

Город

"Мой район. Обратная связь": в Филях завершился этап благоустройства детского парка

"Мой район. Обратная связь": в Филях завершился этап благоустройства детского парка

"Мой район. Обратная связь": в Москве завершили реставрацию Литинститута имени Горького

"Мой район. Обратная связь": в Зябликове завершили благоустройство микрорайона

В Химках открыли самый большой каток Подмосковья

"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла

Сезон проката велосипедов и самокатов завершился в Москве

Стоимость парковок в Москве частично изменится с 24 декабря

Стоимость проезда в столичном транспорте изменится с 2 января

"Утро": столичный трафик оценивается в 2 балла

Коммунальные службы проводят противогололедную обработку дорог в городе

В Филях завершился этап благоустройства детского парка. Работы, которые велись по программе "Мой район", были заранее согласованы с местными жителями.

Специалисты привели в порядок дорожки и обновили инфраструктуру. В парке появились новые зоны для занятий спортом с тренажерами, а также детские игровые площадки.

Кроме того, в парке проложили велодорожку и обновили футбольное поле. Сделали удобные трибуны для зрителей. В зимнее время года на площадке зальют каток для горожан.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика