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"Мой район. Обратная связь": в Зябликове завершили благоустройство микрорайона

"Мой район. Обратная связь": в Зябликове завершили благоустройство микрорайона

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В Зябликове завершили благоустройство микрорайона, который располагается в границах улиц Шипиловская, Мусы Джалиля, Ореховый бульвар и Ореховый проезд.

В рамках реализации программы "Мой район" было комплексно благоустроено 10 дворовых территорий, реконструировано 9 детских и 3 спортивных площадок. Также обустроено 5 тренажерных площадок.

В рамках работ по благоустройству специалисты заменили порядка 35 тысяч квадратных метров асфальто-бетонного покрытия проездов и тротуаров. Также было обустроено около 4 тысяч квадратных метров парковочного пространства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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