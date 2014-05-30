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Новости

30 мая 2014, 08:45

Происшествия

На юго-западе Москвы иномарка на полном ходу врезалась в фуру

На юго-западе Москвы иномарка на полном ходу врезалась в фуру

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В аварии на МКАД погиб один человек

На улице Горчакова иномарка на полном ходу протаранила стоявшую у обочины фуру, сообщает телеканал "Москва 24". От столкновения Opel отбросило на встречную полосу. В результате водитель и пассажирка оказались заблокированы в искореженной машине. Их извлекли спасатели. Серьезно пострадала девушка, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Водитель пребывал в шоковом состоянии, ему оказали помощь на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.
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