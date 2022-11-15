18:05Город
"Мой район. Обратная связь": в Свиблове оборудовали 18 спортивных площадок
В Свиблове оборудовали 18 спортивных площадок по программе "Мой район". Специалисты сделали беговую дорожку, пространство для воркаута и футбола.
Также специалисты обновили территорию вокруг Капустинского пруда. Рядом находятся жилые дома, кинотеатр, поликлиника и центр социального обслуживания.
Всего в районе Свиблово с 2010 года обновили 173 двора. В настоящее время также продолжается благоустройство парка "Яуза".
Программа: Мой район. Обратная связь