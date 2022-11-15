"Мой район. Обратная связь": в Свиблове оборудовали 18 спортивных площадок

В Свиблове оборудовали 18 спортивных площадок по программе "Мой район". Специалисты сделали беговую дорожку, пространство для воркаута и футбола.

Также специалисты обновили территорию вокруг Капустинского пруда. Рядом находятся жилые дома, кинотеатр, поликлиника и центр социального обслуживания.

Всего в районе Свиблово с 2010 года обновили 173 двора. В настоящее время также продолжается благоустройство парка "Яуза".

