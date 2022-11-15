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"Мой район. Обратная связь": набережную канала имени Москвы благоустроили

"Мой район. Обратная связь": набережную канала имени Москвы благоустроили

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В столичном районе Левобережный благоустроили набережную канала имени Москвы. Площадь благоустройства составила около 14 гектаров.

Вдоль набережной появились 8 пикниковых точек. Кроме того, специалисты разбили 450 квадратных метров цветников и привели в порядок газон. Для детей организовали игровую площадку. Также там появился спортивный кластер, где можно сыграть в пляжный футбол, волейбол и настольный теннис.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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